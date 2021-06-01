Büyükçekmece'de yeniden açılan işletmelerde hijyen ve dezenfekte seferberliği
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Büyükçekmece'de yeniden açılan işletmelerde hijyen ve dezenfekte seferberliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de yeniden açılan işletmelerde hijyen ve dezenfekte seferberliği Büyükçekmece belediyesi "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesinde yeniden masada servis hizmeti vermeye iş yerlerini dezenfekte etti.

Büyükçekmece'de yeniden açılan işletmelerde hijyen ve dezenfekte seferberliği

İSTANBUL - Büyükçekmece belediyesi "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesinde yeniden masada servis hizmeti vermeye iş yerlerini dezenfekte etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu sabah uygulanmaya konulan "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesinde yeniden masada servis hizmeti vermeye başlayan restoran, lokanta, kafe, pastane ve kıraathane gibi yeme içme yerleri Büyükçekmece Belediyesi'nce dezenfekte edildi.

Büyükçekmece'nin 24 mahallesinde oluşturulan ekipler günün ilk saatlerinden itibaren yeme içme hizmeti veren işyerlerinde dezenfekte ve hijyen çalışması başlatırken, kurallara uymayan işletmeler uyarıldı.

Salgın boyunca rutin olarak sürecek

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama konulan "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesi doğrultusunda yeniden hizmet vermeye başlayan restoran, lokanta, kafe, pastane ve kıraathane gibi yeme içme hizmeti veren işletmeler, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara 07.00 - 21.00 saatlerinde masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatlerinde ise sadece paket servisi yapacak. "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" kapsamında ilçedeki yeme içme işletmelerini denetleyen ve hijyen çalışması başlatan Büyükçekmece Belediyesi, restoran, lokanta, kafe, pastane ve kıraathaneleri dezenfekte etti. İşletmelerden gelen talepleri de değerlendiren belediye ekipleri, dezenfekte çalışmasını rutin olarak sürdürecek.

Esnaf dezenfekte çalışmalarından memnun

Yürütülen çalışmalar hakkında konuşan ilçe esnafı belediye ekiplerinin çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdi.

Belediye ekiplerince işyeri dezenfekte edilen Fuat Yazıcıoğlu, "Restoran sahibiyim. Yapılan işlerden dolayı Büyükçekmece Belediyesi'ne, personeline, Belediye Başkanına teşekkür ederiz. Hizmetlerini beğeniyoruz" dedi.

Kahvesini yeni genelge ile açtığını belirten Selahattin Kocaman, "Kapalıydı kahvelerimiz. Sokaklarda idare ettik. Kahve açıldığından dolayı çok memnun olduk. Oturacak yerimiz oldu. Bir de belediyenin ilaçlaması ve çalışmasından da çok memnunuz. İlaçlanması iyi oldu sağlığımız açısından. Başkanımıza teşekkürü her zaman sunarız" diye konuştu.

İş yeri dezenfekte edilen bir diğer esnaf Akın Çiçek ise "Belediyemizin bu hizmetlerinden dolayı çok memnunuz. Hasan Akgün'e teşekkür ederiz. İlgileniyor esnafla. Dezenfektede işlerinden memnunuz. Sürekli gelip yapıyor arkadaşlar. Bunun arkasının gelmesini de bekleriz" ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece'de yeniden açılan işletmelerde hijyen ve dezenfekte seferberliği
Büyükçekmece'de yeniden açılan işletmelerde hijyen ve dezenfekte seferberliği
Büyükçekmece'de yeniden açılan işletmelerde hijyen ve dezenfekte seferberliği
Büyükçekmece'de yeniden açılan işletmelerde hijyen ve dezenfekte seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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