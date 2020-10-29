Büyükçekmece'de yağış etkili oluyor
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Büyükçekmece'de yağış etkili oluyor

29.10.2020 07:58 | Son Güncelleme: 29.10.2020 08:05
Büyükçekmece'de yağış etkili oluyor

Büyükçekmece'de, sabahın ilk saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili olmaya başladı.

Büyükçekmece'de, sabahın ilk saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili olmaya başladı. Yağış sürücülere zor anlar yaşattı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) tarafından yapılan uyarılarından sonra sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış başladı. Büyükçekmece saat 06.00 sıralarında başlayan yağış trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. 


- İstanbul
Büyükçekmece'de yağış etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şahin BOZKURT

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