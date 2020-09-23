Sokak köpeğini cadde ortasında çekip vurdu! O anlar kamerada
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Sokak köpeğini cadde ortasında çekip vurdu! O anlar kamerada

23.09.2020 11:50 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:25

İstanbul Büyükçekmece'de gözü dönmüş cani belinden çıkardığı silahla sokak köpeğini yol ortasında vurdu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Büyükçekmece'de, köpeğini sokak köpekleriyle dövüştüren bir kişi daha sonra da bir köpeği silahla vurarak öldürdü. Silahlı saldırganın köpeğe ateş etmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan polis ekiplerince yakalandı. 10 bin 510 lira para cezası kesilen kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, dün Büyükçekmece'nin Sinanoba Mahallesi Tepekent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi pitbull cinsi köpeklerini, cadde üzerinde sokak köpekleriyle kavga ettirdi. Sokak köpekleri ile kendi köpekleri arasında kavga başlarken, cadde üzerinde başka bir köpek pitbulların üzerine koştu. Köpeklerden birinin sahibi kendi köpeğini çekerek, koşan sokak köpeğine ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan köpek hayatını kaybederken, saldırganlar yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Gelen silah seslerinin üzerine caddeye koşan vatandaşlar da durumu polis ekiplerine bildirdi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki bir dükkana ait güvenlik kameraları yaşanan anları saniye saniye kaydetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, pitbull cinsi köpeklerin sahibinin, sokak köpeğine ateş ettiği anlar gözüküyor.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri saldırganın Erhan T. olduğunu belirledi. Erhan T. yakalanarak gözaltına alındı. Köpeğin ölümüne neden olan saldırgana 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14-L maddesinden 9.563 TL, 14-A maddesinden ise 947 TL olmak üzere toplamda 10 bin 510 lira para cezası kesildi. Erhan T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Sokak köpeğini cadde ortasında çekip vurdu! O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
ALLAH BELANI VERSİN: bu dağ ayısı acilen kafese kapatılıp aç susuz bırakılsın
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
KOMİK: silah kullanmak bu kadar basitmi neden serbest
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
BASİT: cünkü ruhsat alinabiliyor özgür bir ülke. . . ve nrmal
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