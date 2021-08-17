Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor
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Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor

Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor
Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında deprem riski taşıyan binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında deprem riski taşıyan binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında risk taşıdığı tespit edilen 19 Mayıs Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nde bulunan 64 bağımsız bölümden oluşan yapıların yıkımı, belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

19 Mayıs Mahallesi, İstanbul Caddesi'ndeki 6 katlı 32 bağımsız bölümün yıkımının yapıldığı bölgede çalışmaları yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yetkililerden bilgi aldı.

Akgün, Marmara depreminin yıl dönümünü hatırlatarak, "17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızı tekrardan saygıyla anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Bugün 17 Ağustos 2021. Geldiğimiz nokta itibarıyla İstanbul'u depreme hazırlayamadık. 1999'dan sonra yapmış olduğumuz çalışmalarla Büyükçekmece'yi çok emin adımlarla depreme hazırlama yolunda büyük yollar kat ettik." diye konuştu.

Bugün 4 ayrı noktada 64 konut ve iş yerlerini yıktıklarını, bununla birlikte 33 binin üzerinde konutu yenilemiş olacaklarını söyleyen Akgün, "Büyükçekmece'yi depreme hazırlama noktasında aciliyet arz eden çok hızlı yıkılacak ayakta duramayacak binaların yıkımını aşağı yukarı gerçekleştirdik. Sadece Kumburgaz bölgesindeki binaları henüz yıkamadık çünkü onların imar planları Büyükşehir Belediye Meclisinde bekliyor. Çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Meclisinden çıktıktan sonra en büyük tehlike arz eden Kumburgaz sahilinde kumun üzerine denizin içerisinde yapılmış 8-9 katlı blokların yıkımının ardından Büyükçekmece'de vatandaşımızın depreme karşı can ve mal emniyeti sağlanmış olacaktır." dedi.

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Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor
Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor
Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor
Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim

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