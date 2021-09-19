Meyve toplamak için yol kenarındaki araziye giden aile, elleri ve ayakları bağlanmış bir cansız bedenle karşılaştı - Haberler
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Meyve toplamak için yol kenarındaki araziye giden aile, elleri ve ayakları bağlanmış bir cansız bedenle karşılaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Büyükçekmece'de meyve toplamak için yol kenarındaki araziye giden bir aile, elleri ve kolları bağlanmış cansız bedenle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün saat 12.00 sıralarında Tem Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde bulunan boş arazide meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre meyve toplamak için araziye gelen bir aile, ağacın altında elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şoke olan aile hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Cesedi bulan aile de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Meyve toplamak için yol kenarındaki araziye giden aile, elleri ve ayakları bağlanmış bir cansız bedenle karşılaştı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Meyve toplamaya giden aile, el ve ayakları bağlanmış ceset buldu

Meyve toplamaya giden aile, el ve ayakları bağlanmış ceset buldu

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Haber: Meyve toplamak için yol kenarındaki araziye giden aile, elleri ve ayakları bağlanmış bir cansız bedenle karşılaştı - Haberler
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