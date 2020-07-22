Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
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Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü

İstanbul Büyükçekmece bir kişi, kıskançlık nedeniyle tartıştığı iki çocuk annesi 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü. Polise teslim olan cani koca, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

22.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:39

Büyükçekmece'de bir kişi, iki çocuğunun annesi olan 8 yıllık eşini uyuduğu sırada boğarak öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan cani koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Piroğlu Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ü.Ö. isimli şahıs, dün akşam saatlerinde kıskançlık krizine girerek iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşi Bahar Ö. ile tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından çift yatak odasına giderek uyudu.

EŞİNİ UYKUSUNDA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Ü.Ö. kıskançlık krizine tekrar girerek eşini uykusunda boğarak öldürdü. Olayın ardından ne yapacağını şaşıran Ü.Ö., bacanağını arayarak olayı anlattı. Kan donduran olayı duyan bacanağı ise durumu polise bildirdi.

Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü

POLİSE TESLİM OLAN CANİ KOCA TUTUKLANDI

Bacanağının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Bahar Ö.'ye müdahale etmeye çalıştı. Yapılan çalışmanın ardından sağlık ekipleri Bahar Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Cani koca Ü.Ö. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Ü.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
BATU: İdam gelemediği sürece cinayet haberlerini bol bol okuruz adam diyo öldürürüm devlet bana içerde bakar
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