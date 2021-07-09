Büyükçekmece'de depreme hazırlık hız kesmeden devam ediyor
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Büyükçekmece'de depreme hazırlık hız kesmeden devam ediyor

Büyükçekmece'de depreme hazırlık hız kesmeden devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece'de, beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık kapsamında başlatılan kentsel dönüşüm projesi hız kesmeden devam ediyor.

Büyükçekmece'de, beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık kapsamında başlatılan kentsel dönüşüm projesi hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde 17 bağımsız bölümden 5 katlı oluşan riskli yapı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla yıkıldı.

İstanbul'da beklenen büyük deprem öncesi Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Fatih Mahallesinde başlatılan çalışmalar neticesinde 2 bloktan oluşan 17 daire yıkıldı. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek için yıkım alanına gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise yıkımla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Depremde hiçbir vatandaşın zarar görmemesi, burnunun dahi kanamaması bizim davamızdır"

Deprem için durmadan çalıştıklarını belirten ve hiçbir vatandaşın zarar görmemesi gerektiğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de depreme hazırlık hız kesmeden devam ediyor. Bugün yine hassas bölgelerimizden olan 2 bloktan yıkımına başladık. Çevresindeki binalarında ise yıkım işleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Büyükçekmece hassas bölge biliyoruz ama İstanbul'un tamamı da hassas bölge bununda farkındayız. Depremde hiçbir vatandaşın zarar görmemesi, burnunun dahi kanamaması bizim davamızdır. Gönül ister ki İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın tamamında kentsel dönüşüm çok hızlı bir şekilde bitirilsin. Depremin ne zaman olacağını bilemeyiz ama biz bir saat sonra veya yarın olacak gibi çalışmalıyız. 20 yıldır depremle yatıp depremle kalkıyoruz. Bu konuda birçok mühendis, müteahhit ve teknik arkadaşla vatandaşa nasıl yardımcı oluruz diye sürekli irtibat halindeyiz. Vatandaş, müteahhit, belediye üçgeninde dönen bu kentsel yenileşme üç unsurun ortak kararlarıyla çok rahat şekilde gerçekleşiyor, bu durumu diğer belediye başkanı arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Diğer yandan ise tüm belediyelerin, Büyükşehir Belediyesinin ve Bakanlığın İstanbul'un yenilenmesi için çok çaba göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Biz üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Büyükçekmece'de tek sorunumuz Kamiloba, Celaliye, Kumburgaz kaldı. Bu bölgelerinde imar planları Büyükşehir Belediyesi'nden çıktığı takdirde bu bölgelerdeki vatandaşlarımızın da depremde can güvenliği sorunu ortadan kalkacaktır. Eğer bugün bir deprem olursa Kumburgaz sahillerinden büyük kayıp veririz o sebeple Büyükşehir'den bir an önce bu konuda destek bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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