Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser
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Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser

Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 99'uncu yılı, Büyükçekmece'de düzenlenen tören ve konserle kutlandı.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 99'uncu yılı, Büyükçekmece'de düzenlenen tören ve konserle kutlandı. Konserde sahne alan İskender Paydaş, Suat Suna ve Fatma Turgut'un eserleriyle vatandaşlar Zafer Bayramı'nı kutladı.

Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılında Büyükçekmece Belediyesi, belediye meydanında tören ve konser programı düzenledi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Fatma Turgut, İskender Paydaş ve Suat Suna birlikte sahne aldı. Büyük Zafer'e yakışan coşku dolu konser ve ışık gösterileri ile görsel şölen oluşturuldu. Sahneye çıkan Suat Suna en sevilen şarkılarından Yapamam Sensiz, Son Bir Defa, Seni Buldu ve popüler şarkılarını gençler ile birlikte söyledi. Pembe Mezarlık şarkısı ile sahneye çıkan Fatma Turgut, ardından Unuttum Gitti şarkısını seslendirdi. Konserin sonunda sahneye çıkan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün sanatçılar ile birlikte 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

"30 Ağustos Cumhuriyetin yükseltilmesidir"

Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Zaferin 99. yılında bize bu günleri yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz olmak üzere hepsini burada andık. 30 Ağustos Zafer'ini ve akabinde kurulan laik Türk Cumhuriyeti'mizi yükseltmek görev ve sorumluluğu içindeyiz. Cumhuriyetimizi yükseltip medeni dünya seviyesine taşımadığımız müddetçe biz atalarımıza karşı borcumuzu ödememiş sayılıyoruz. 30 Ağustos Cumhuriyetin yükseltilmesidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser
Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser
Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser
Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser
Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser
Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser
Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser
Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser
Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser
Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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