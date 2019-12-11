Büyükbelen'in yolunda bakım çalışması
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Büyükbelen'in yolunda bakım çalışması

Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi'nde yapılan alt yapı çalışmasının ardından bozulan yolda Manisa Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt ile bakım çalışması yaptı.

11.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:31
Büyükbelen'in yolunda bakım çalışması

ilçesi Mahallesi'nde yapılan alt yapı çalışmasının ardından bozulan yolda Büyükşehir Belediyesi bakım çalışması başlattı. Bozulan giriş yolunda sıcak asfalt ile bakım çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde mevcut yolu daha güvenli hale getirdi.

Yapılan çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşan mahalle sakinleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
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