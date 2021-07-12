Büyükakın, hasta ve yakınlarını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükakın, hasta ve yakınlarını ziyaret etti

Büyükakın, hasta ve yakınlarını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastalarla bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastalarla bir araya geldi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti. Başkan Büyükakın'a, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, Başhekim Prof. Dr. Zafer Cantürk de eşlik etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'in de yer aldığı ziyaretlerde Başkan Büyükakın, hastane bahçesinde hasta ve hasta yakınları ile sohbet etti. Hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükakın, "Covid-19 bize sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha anlamımıza vesile oldu. Yaşadığımız süreçte gördük ki salgına en gelişmiş ülkeler dahil çoğu hazırlıksız yakalandı. Ancak ülkemiz güçlü sağlık altyapısı ve insan kaynağı ile bu süreçten başarıyla çıktı, çıkmaya da devam ediyor" dedi.

"Ziyaretler bizi birbirimize daha çok bağlıyor"

Sağlık sorunu yaşayan vatandaşların tekrar sağlıklarına kavuşmasını dileyen Başkan Büyükakın, "Bu tür ziyaretler bizi birbirimize daha çok bağlıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dinliyoruz. Rabbim hastanede yatan tüm hastalarımıza acil şifalar versin, yakınlarına sabır ve kolaylık versin" diye konuştu.

Hasta ve hasta yakınları da ilgilerinden dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ

Büyükakın, hasta ve yakınlarını ziyaret etti
Büyükakın, hasta ve yakınlarını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlyas Tetik Demet Akalın Sertab Erener Zeynep Bastık
Spor Salih Uçan Fatih Terim Alper Yılmaz Aykut Kocaman Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükakın, hasta ve yakınlarını ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 11:41:42. #1.16#

title