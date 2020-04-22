Büyükada'da sokağa çıkamayan vatandaş, polisin yardımıyla emekli maaşını çekti
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Hüseyin Çetin, İstanbul, Güncel, Haber

Büyükada'da sokağa çıkamayan vatandaş, polisin yardımıyla emekli maaşını çekti

İstanbul'da 65 yaşın üzerinde olduğu için evinden çıkamayan Hüseyin Çetin, çağırdığı polislerin yardımıyla emekli maaşını çekti.

22.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:56
Büyükada'da sokağa çıkamayan vatandaş, polisin yardımıyla emekli maaşını çekti

İstanbul'da 65 yaşın üzerinde olduğu için evinden çıkamayan Hüseyin Çetin, çağırdığı polislerin yardımıyla emekli maaşını çekti.

Büyükada Maden Mahallesi'nde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bankaya gidemeyen Çetin, polisi aradı.

Çağrı üzerine eve giden Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Çetin'i alarak banka şubesine götürdü.

Emekli maaşını çeken Çetin, polis ekiplerince yeniden evine bırakıldı.

Büyükada'da sokağa çıkamayan vatandaş, polisin yardımıyla emekli maaşını çekti

Kaynak: AA

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