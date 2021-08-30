Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü
Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşumda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşumda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Vali Ömer Seymenooğlu, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman ve Isparta Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Seymenoğlu, törende, Sütçüler ilçesi Çandır köyünde çıkan orman yangını söndürme çalışmalarına destek veren Davraz Offroad Kulübü'ne teşekkür belgesi verdi.
Halk oyunlarının sergilendiği ve şiirlerin okunduğu kutlama, tören geçişinin ardından sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen