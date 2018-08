Büyük zaferi demirden atları ile kutladılar...Onlarca motosikletli şehir turu attı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araya gelen yaklaşık yüz motosiklet tutkunu, "Demirden At" diye adlandırdıkları motosikletlerini 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümü için sürdü.

Kocaeli'nin ilçesinde Kocaeli Motosiklet Topluluğu öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 100 motosikletli vatandaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümünü kutlamak için şehir turu attı. Anıt Park'ta bi toplanan onlarca motosiklet tutkunu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. Yıldönümünü kutlamak için oluşturdukları kortej ile şehir turu atarak Cumhuriyet Parkı'na geldi. Çevredeki vatandaşlar ise motor tutkunlarının düzenlediği etkinliğe ilgi göstererek o anları cep telefonu ile görüntüledi.

"Bu etkinliklerimiz her zaman devam edecek"

Etkinlikte konuşan KOMOTO Başkanı Yılmaz Tayden, toplumsal olaylara bir araya gelerek destek gösterdiklerini ifade ederek, "Kocaeli Motosiklet Topluluğu olarak bu etkinliği düzenledik. Türk Kadın Motosiklet Topluluğu Kocaeli temsilcileri, Gebze Motor Kulübü, Kocaeli Motosiklet Kulübü olarak katılım yapan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliklerimiz her zaman devam edecektir. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Mutluyuz, çok güzel bir gün"

Daha sonra konuşan Türkiye Kadın Motosiklet Topluluğu Kocaeli İl Temsilcisi Meryem Zengin, "KOMOTO'nun kortejine katıldık. Türkiye Kadın Motosiklet Topluluğu Kocaeli İl temsilcisiyim. Bütün bayanları bu tür etkinliklere bekliyorum. KOMOTO'ya çok teşekkür ediyorum. Mutluyuz, çok güzel bir gün" diye konuştu.

Cumhuriyet Parkı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden etkinlikte, motosiklet tutkunları, "Demirden At" diye adlandırdıkları motosikletleri ile korna çalarak marşlar eşliğinde tura devam ettiler.