Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması Saygı duruşu İstiklal Marşı okunması ADIYAMAN - Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı.
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması
Saygı duruşu
İstiklal Marşı okunması ADIYAMAN - Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı.
Adıyaman'da Hükumet Konağı düzenlenen törende, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.
Törene, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ile kurum amirleri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül