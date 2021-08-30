Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü Kahramankazan'da kutlandı

Kahramankazan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kahramankazan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen törene Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, şehit aileleri ve gaziler ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Egemenlik Anıtına çelenkler sunuldu. Kutlama programında ortaokulu öğrencileri 30 Ağustos Zaferini konu alan şiirler okudu.

Protokol üyeleri, vatandaşların bayramını kutlayarak tebrikleri kabul etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş