Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla dış temsilcilikler kutlama mesajı yayımladı

Türkiye'nin Pretorya (Güney Afrika), Yaounde (Kamerun), Abuja (Nijerya) ve Akra (Gana) Büyükelçileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.

Türkiye'nin Pretorya (Güney Afrika), Yaounde (Kamerun), Abuja (Nijerya) ve Akra (Gana) Büyükelçileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tören düzenlenemeyen Türkiye'nin Güney Afrika, Kamerun, Nijerya ve Gana'daki büyükelçilikleri, Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş mesajında, "Aziz Türk milletinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tam bağımsızlıkla taçlanan istiklal mücadelesinin son askeri nişanesi olan 30 Ağustos Zaferimizin 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı ise mesajında şunları kaydetti:

"Bu parlak zaferin yıl dönümü vesilesiyle, vatan savunması uğruna canlarını feda ederek bizlere Türkiye Cumhuriyeti'ni miras bırakan kahraman şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar da mesajında, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü vesilesiyle büyük bir heyecan içerisindeyiz. 30 Ağustos'ta kazanılan bu destanı zaferle milletimiz, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiş; bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha gösterilmiştir." ifadesine yer verdi.

Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren ise şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutluyoruz. 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik