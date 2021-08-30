Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Hükümet konağında tören düzenlendi.

Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Hükümet konağında tören düzenlendi. Hükümet Konağında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının akabinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı okundu.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla gerçekleşen törene Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Enes Kürkçü, Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Binbaşı Ömer Orbay yaptı. Artuklu Ortaköy Cumhuriyet İlkokul Öğretmeni Hakan Özmen de günün anlam ve önemini belirten şiirini okudu.

Vali Demirtaş, törene katılan protokol üyelerinin, vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutladıktan sonra, Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Fuaye alanında da tebrikat ve kabul törenine katıldı.

Kabul töreninin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı sona erdi.

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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