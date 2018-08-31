Büyük Zafer'in 96. Yılı Kutlanıyor

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçilikte gerçekleştirilen resepsiyona çok sayıda Türk vatandaşının yanı sıra başkent Washington'da görev yapan birçok yabancı misyon temsilcisi katıldı.

Davetlileri Washington Maslahatgüzarı Cem Utkan, Washington Askeri Ataşesi Tuğgeneral Ümit Yıldız ve eşi Arzu Yıldız karşıladı.

Programın başında, vatanı uğrunda hayatlarını feda eden şehitler ve gaziler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Utkan, konukları selamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı Türkçe ve İngilizce olarak davetlilere okudu.

Daha sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç adına kısa bir hitapta bulunan Utkan, "Bu gururlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak resepsiyonumuza katıldığınız için bir kez daha Sayın Büyükelçimiz adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Programın ardından resepsiyona katılan konuklara Türk yemekleri ikram edildi.