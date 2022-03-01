Büyük Yemin nerede çekildi? Büyük Yemin filmi ne zaman çekilmiştir, konusu nedir? Oyuncuları kim?
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Yönetmenliğini ve yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı Büyük Yemin filmi nerede çekildi? Televizyonda yayınlanan sinema filmleri arasında yer alan Büyük Yemin filminin detayları araştırılıyor. Büyük Yemin filmi ne zaman çekilmiştir, konusu nedir? İşte, Büyük Yemin filmi oyuncuları...
Büyük Yemin nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cüneyt Arkın, Fatma Girik gibi isimlerin başrolünde olduğu Büyük Yemin filmi ne zaman çekilmiştir, konusu nedir? Oyuncuları kim?
Filmde, iki aile arasında yaşanan kan davası anlatılır. Ahmet, komşusu Hamza tarafından öldürülür. Karısı cinayeti ihbar etse de ispatlayamaz. Ahmet'in geride bıraktığı oğlu Ali de Hamza'yı öldürerek hapse girer. Hapishaneden çıkan Ali, barışmak üzere kan davalılarına gider fakat reddedilir. Bunun üzerine Ali, kan davalısı Ayşe'yi kaçırır. Bir süre sonra Ali ile Ayşe birbirlerini sever ve evlenir. Bunu duyan Ayşe'nin ağabeyleri ise ikilinin peşine düşecektir.
1969 yapımı bir Türk filmi olan Büyük Yemin, Antalya dağlarında çekilmiştir.
- Fatma Girik ... Iraz
- Cüneyt Arkın ... Ali/ Ahmet
- Füruzan ... Zaloğlu Ayşe
- Bilal İnci ... Zaloğlu Dursun
- İsmet Erten ... Zaloğlu Recep
- Günay Güner ... Zaloğlu Kenan
- Behçet Nacar ... Zaloğlu Hamza
- Muharrem Gürses ... Rüstem Ağa
- Ahmet Turgutlu ... Değirmenci Hasan
- Talia Saltı ... Hatçe Bacı
- Semih Tugay ... Ali' nin Küçüklüğü
- Duygu Sağıroğlu ... Jandarma Kumandanı
Ödüller2. Altın Koza Film Festivali
En İyi Kadın Oyuncu (Fatma Girik)
- Yapımcı : Memduh Ün
- Yönetmen : Memduh Ün
- Senarist : Duygu Sağıroğlu
- Tür : Dram
- Yapım Yılı : 1969
- Özellikler : 35 mm, Renkli
- Süre : 84 dk