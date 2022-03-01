Büyük Yemin nerede çekildi? Büyük Yemin filmi ne zaman çekilmiştir, konusu nedir? Oyuncuları kim?

Büyük Yemin nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cüneyt Arkın, Fatma Girik gibi isimlerin başrolünde olduğu Büyük Yemin filmi ne zaman çekilmiştir, konusu nedir? Oyuncuları kim?

BÜYÜK YEMİN KONUSU

Filmde, iki aile arasında yaşanan kan davası anlatılır. Ahmet, komşusu Hamza tarafından öldürülür. Karısı cinayeti ihbar etse de ispatlayamaz. Ahmet'in geride bıraktığı oğlu Ali de Hamza'yı öldürerek hapse girer. Hapishaneden çıkan Ali, barışmak üzere kan davalılarına gider fakat reddedilir. Bunun üzerine Ali, kan davalısı Ayşe'yi kaçırır. Bir süre sonra Ali ile Ayşe birbirlerini sever ve evlenir. Bunu duyan Ayşe'nin ağabeyleri ise ikilinin peşine düşecektir.

BÜYÜK YEMİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1969 yapımı bir Türk filmi olan Büyük Yemin, Antalya dağlarında çekilmiştir.

OYUNCULARI

Fatma Girik ... Iraz

Cüneyt Arkın ... Ali/ Ahmet

Füruzan ... Zaloğlu Ayşe

Bilal İnci ... Zaloğlu Dursun

İsmet Erten ... Zaloğlu Recep

Günay Güner ... Zaloğlu Kenan

Behçet Nacar ... Zaloğlu Hamza

Muharrem Gürses ... Rüstem Ağa

Ahmet Turgutlu ... Değirmenci Hasan

Talia Saltı ... Hatçe Bacı

Semih Tugay ... Ali' nin Küçüklüğü

Duygu Sağıroğlu ... Jandarma Kumandanı

Ödüller

Yapımcı : Memduh Ün

Yönetmen : Memduh Ün

Senarist : Duygu Sağıroğlu

Tür : Dram

Yapım Yılı : 1969

Özellikler : 35 mm, Renkli

Süre : 84 dk

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