Büyük Usta filmi oyuncuları kim? Büyük Usta konusu, oyuncuları ve Büyük Usta özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Büyük Usta filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Büyük Usta konusu, özeti ve Büyük Usta oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Büyük Usta filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Büyük Usta filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük Usta filmini izleyecek olanların merak ettiği Büyük Usta konusu nedir, Büyük Usta oyuncuları kimler ve Büyük Usta özeti gibi konuları inceliyoruz.

BÜYÜK USTA FİLMİ KONUSU NEDİR?

1930'larda Güney Çin'i tek ilgi odağı merkezi haline getiren şey dünyaya dalga dalga yayılmakta olan dövüş sanatları geleneği olur. Dövüş sanatlarına ilgi duyan insanlar, eğitim almak için bu bölgede yer alan ve profesyonel dövüşçüleriyle ünlü olan Foshan'a gelmektedir. Ünlü dövüş ustaları ve karşılaştıkları bu kişiler arasında yaşanan çeşitli çatışmalar ise tam konsantrasyon gerektirmektedir. Dövüşler sona erene kadar içeride bulunan kişilerin dışarıyla olan tüm bağı kopar ve zorlu bir süreç başlar. Son derece alçakgönüllü bir dövüş sanatçısı olan IP Man de bunlardan biridir...

BÜYÜK USTA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kar-Wai Wong

Oyuncular:Tony Chiu-Wai Leung, Ziyi Zhang, Chen Chang, Cung Le, Siu-Lung Leung

Tür: Aksiyon, Biyografi, Drama

Yapım Yılı: 2012 (130 dk)

Vizyon Tarihi: 14 Mart 2014 Cuma.