Büyük Taarruz'un kahramanları yad edildi
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Büyük Taarruz'un kahramanları yad edildi

Büyük Taarruz'un kahramanları yad edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası programı kapsamında Vali Vekili Mehmet Keklik ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından Sinanpaşa ilçesindeki 'Büyük Taarruz Şehitliği' ziyaret edildi.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası programı kapsamında Vali Vekili Mehmet Keklik ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından Sinanpaşa ilçesindeki 'Büyük Taarruz Şehitliği' ziyaret edildi.

Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde bulunan Büyük Taarruz Şehitliği ve İstiklal Tanıtım Merkezinde ziyaretlerde bulunan Vali Vekili Keklik'e, milletvekilleri, kuvvet komutanları temsilcileri, ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri eşlik etti. Vali Vekili Keklik ve protokol üyeleri Büyük Taarruz Şehitliğini ziyareti sırasında 26 Ağustos 1922 sabahı Afyon Kocatepe'de başlayıp 9 Eylül 1922 günü İzmir'de sona eren, Türk vatanını Yunan işgalinden kurtaran muhaberede şehit düşen subay ve Mehmetçiklere dua okudular.

Daha sonra İstiklal Tanıtımı Merkezine geçen Vali Vekili Keklik ve diğer protokol üyelerine burada uzman rehberler tarafından İstiklal Tanıtım Merkezi'nde bulunan yazılı ve görsel materyaller hakkında açıklayıcı bilgiler verildi. Ziyaret sırasında İstiklal Tanıtım Merkezi'ni Afyonkarahisar'a kazandıran Milletvekili Veysel Eroğlu merkez hakkında ayrıca bilgiler verdi. - AFYONKARAHİSAR

Büyük Taarruz'un kahramanları yad edildi
Büyük Taarruz'un kahramanları yad edildi
Büyük Taarruz'un kahramanları yad edildi
Büyük Taarruz'un kahramanları yad edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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