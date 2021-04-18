Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti
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Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti

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Avrupa Birliği dönem başkanlığını yakın zamanda Portekiz'den devralmaya hazırlanan Slovenya'da, İslam Karşıtı Başbakan Janez Jansa'nın Bosna Hersek'in parçalanmasını öngören bir belgeyi AB Konseyi'ne gönderdiği ortaya çıktı. Çok sayıda diplomatın da doğruladığı belgede, Türkiye'nin bölgedeki boşluktan faydalandığı iddia edilirken özellikle Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da son derece etkili olduğu maddesi de yer alıyor.

Skandal belgede 5 ülkenin sınırları yeniden çizilirken Bosna Hersek topraklarının bir bölümü Sırbistan ve Hırvatistan'a veriliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ DİPLOMATLARI SKANDAL HARİTAYI DOĞRULADI

Slovenya'nın İslam karşıtı Başbakanı Janez Jansa'nın, sözde Batı Balkanlar'da istikrarı sağlama planı altında, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü imha etmeyi amaçlayan bir belgeyi Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e gönderdiği belirtildi. Reuters'in haberine göre Jansa'nın sunduğu, Batı Balkanlar'da etnik ayrışmaları çözmek için 5 ülkenin sınırlarının yeniden çizilmesini öngören gayriresmi diplomatik belge, Bosna Hersek'in sert tepkisini çekti. Jansa belgeyi reddetse de hem Slovenya medyası hem de AB diplomatları skandal haritayı doğruladı. Slovenya, AB dönem başkanlığını yakın zamanda Portekiz'den devralacak. AB'nin işleyiş mekanizmasında herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu tür belgeler diplomatik kanallarda sıkça kullanılıyor ve birliğin politikalarının şekillenmesinde etkili olabiliyor.

Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti
Janez Jansa - Charles Michel.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KALMIYOR

Reuters'in varlığını teyit ettiği ve çok sayıda AB diplomatının gördüğünü aktardığı belgede, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünün parçalanması, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sırbistan'a bağlanması, Hırvatların yoğunlukta olduğu kantonların Hırvatistan'a bağlanması ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesi maddeleri yer alıyor.

Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti

GENİŞLETİLMİŞ SIRBİSTAN VURGUSU

Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunun etnik sorunlar çözülmeden çok zor olacağı vurgulanan, İngilizce "Batı Balkanlar-Daha ileriye" başlığıyla hazırlanan belgede bunun da Genişletilmiş Sırbistan, Genişletilmiş Hırvatistan ve Genişletilmiş Arnavutluk'la mümkün olacağı iddia ediliyor.

TÜRKİYE DE HEDEFTE

Bosna Hersek'in AB üyeliğinin reddedilmesi gerektiği vurgulanan belgede, Türkiye'nin bölgedeki boşluktan faydalandığı iddia edilirken özellikle Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da son derece etkili olduğu maddesi de yer alıyor.

Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti

PANDORANIN KUTUSU AÇILMAK İSTENİYOR

Yeni Şafak'in haberine göre Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, belge için "Pandora'nın kutusunun açılması ve Batı Balkanlar'ın istikrarsızlığı isteniyor belli ki." değerlendirmesi yaptı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, belgeyi "trajedi" diye ifade ederek "Belgede gördüğüm kadarıyla Bosna Hersek diye bir ülke kalmıyor. Savaş öncesi ve hatta savaşta bize sunulan maddeler bunlar. Tüm bunların arkasında İslam karşıtlığı var." dedi.

Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti
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