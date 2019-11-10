Büyük Önder Atatürk, Ulaş'ta anıldı

10.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:44

Sivas'ın Ulaş ilçelerinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.



Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Turan İlbey, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi salonunda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Törene, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar, İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, kurum amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA