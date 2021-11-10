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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'nci yılı dolayısıyla Cizre ilçesinde tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'nci yılı dolayısıyla Cizre ilçesinde tören düzenlendi.

Hükümet Konağındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakamlık Konferans Salonunda devam eden törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik öğretmenlerinden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi, sinevizyon gösterimi yapıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası programı kapsamında düzenlenen "Atatürk Köşesi' yarışmasında dereceye giren okul müdürleri ve öğrencilere, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Taşkın Sorkun ve Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksekokul Müdürü Vedat Sönmez tarafından plaket ile çeşitli hediyeler verildi.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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