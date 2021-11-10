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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Murat Çoban - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'nci yılı dolayısıyla Burdur'un Karamanlı ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'nci yılı dolayısıyla Burdur'un Karamanlı ilçesinde anma töreni düzenlendi.

İlçe meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Karamanlı Kaymakamı Emirhan Arıkan, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler şiirler ve kompozisyonlar okudu. Müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi sergilendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol üyeleri ödüllerini verdi.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Murat Çoban - Son Dakika Haberleri
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