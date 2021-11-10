Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Hayrabolu ilçesinde anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Hayrabolu ilçesinde anıldı.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Mehmet Sülün, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Koray Yiğiter ve Belediye Başkanı Osman İnan'ın çelenk sunması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Sadi Kıyak Öğretmenevi Konferans Salonu'nda, İhsan Korkmaz Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan anma programında, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.
Programda Atatürk'ün hayatı ve kişiliği anlatıldı, oratoryo gösterisi sahnelendi ve öğrenciler şiirler okudu.
Törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.