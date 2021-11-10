Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

RİZE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında, Rize'de anıldı.

Rize Valiliği önündeki törende, Vali Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yoğun yağış altında saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı yarıya indirildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Zeki Karaoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Öte yandan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ve bazı partililer törenin ardından çelenk koydu. Bazı vatandaşlar da Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.