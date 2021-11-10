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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında Ergani ilçesinde törenle anıldı.

ANTALYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında Ergani ilçesinde törenle anıldı.

Hükümet Konağında düzenlenen törende, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te başlayan siren sesi eşliğindeki iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ömer Kaygısız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez, Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Sav, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kenan Taş, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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