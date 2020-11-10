Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:43

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Kilis'te törenle anıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Kilis'te törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde de anma programı düzenlendi. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, Atatürk'ün hayatı anlatıldı.

Törene, Vali, belediye başkanı, garnizon komutanının yanı sıra İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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