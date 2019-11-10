Büyük Önder Atatürk, Gülşehir ilçesinde anıldı

Büyük Önder Atatürk, Gülşehir ilçesinde anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Gülşehir ilçesinde anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:36
Büyük Önder Atatürk, Gülşehir ilçesinde anıldı

Büyük Önder 'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Konağı önündeki törende, Gülşehir Kaymakamı Ahmet Kavanoz ve Belediye Başkanı tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayrak yarıya indirildi.

Anma etkinliği, Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonundaki programla devam etti.

Programda, öğrenciler tarafından şiir ve kompozisyon okundu.

Törenlere, daire müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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