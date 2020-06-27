Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
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Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu

Aldığı ceza nedeniyle oynanan 3 büyük ödülden faydalanamayan Yasin, dün akşam yayınlanan bölümde büyük ödülü kaybedince eski takım arkadaşlarına öfke kustu. Oyunu kazandıkları için sevinen arkadaşlarına tepki gösteren Yasin, "Nerede arkadaşlık nerede kardeşlik" diye bağırınca yarışmacılar şoke oldu.

27.06.2020 07:40 | Son Güncelleme: 27.06.2020 07:58

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Büyük ödül için kıyasıya yarışan yarışmacılar, Yasin ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

BÜYÜK ÖDÜL İÇİN MÜCADELE ETTİLER

Survivor'da Sercan, Elif ve Yasin'in yer aldığı kırmızı takım ile Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan'dan oluşan mavi takım, içinde limuzin, balon turu ve lüks malikanede konaklamanın bulunduğu ödülü kazanmak için yarıştı.

YASİN OYUNU BIRAKTI

Survivor 2020'de aldığı cezalar ve takımının kaybetmesi nedeniyle bir aydır ödüllere gidemeyen Yasin Obuz, oyuna gergin başladı. Survivor'da skor 8-3 iken Berkan ile karşılaşan Yasin, parkurda çubuk üzerinde taşıdığı topları düşürdükten sonra kendine sinirlenerek oyunu bıraktı.

Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu

Arkadaşlarının seslenmesi sonrasında Yasin yine parkura döndü ve devam etmeye çalıştı. Fakat Berkan arayı açmanın avantajı ile oyunu kazanmayı başardı.

Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu

"NEREDE ARKADAŞLIK, KARDEŞLİK?"

Büyük ödülün kazananı ise 10-3'lük skorla Cemal Can, Barış, Nisa ve Berkan'dan oluşan mavi takım oldu. Survivor Yasin, ödül oyunu sonrasında büyük ödülü kazanan takımın sevinmesine de sinirlendi. Mavi takım, oyun sonrasında özel tezahüratlarını yapınca Yasin'in tepkisi ile karşılaştılar. Yasin "Yapın burada psiko msiko sonra Yaso... Nerede arkadaşlık, kardeşlik? Haydi işinize bakın" dedi.Yasin'in bu sözleri karşısında mavi takım, onun uzun zamandır büyük ödülü kazanmaması yüzünden tepki vermediler.

BÜYÜK ÖDÜLDE NELER VARDI?

Survivor 2020'de ödül oyununu 10-3'lük skorla kazanan mavi takım, ilk olarak limuzine binerek gece kalacakları malikaneye gittiler. Malikaneye ulaşan yarışmacılar akşam yemeğinin ardından konforlu odalarında dinlenmeye çekildi.

Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
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