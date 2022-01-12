Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi açılış toplantısı yapıldı - Haberler
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Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi açılış toplantısı yapıldı

Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi açılış toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın'da Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi açılış toplantısı yapıldı.

AYDIN (İHA) - Aydın'da Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi açılış toplantısı yapıldı.

Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi toplantısı DSİ 21. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı Hazırlanması projesi kapsamında şimdiye kadar yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Toplantı katılımcıların görüş değerleri alınması ile sona erdi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlık ettiği toplantıya; Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Denizli Vali Yardımcısı Abdullah Etil, DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, Su Yönetimi Heyeti, Bölge Müdür Yardımcıları ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldı. - AYDIN

Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi açılış toplantısı yapıldı

Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi açılış toplantısı yapıldı

Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi açılış toplantısı yapıldı

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