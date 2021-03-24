Büyük Kıyamet filmi oyuncuları kim? Büyük Kıyamet konusu, oyuncuları ve Büyük Kıyamet özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Büyük Kıyamet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Büyük Kıyamet konusu, özeti ve Büyük Kıyamet oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Büyük Kıyamet filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Büyük Kıyamet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük Kıyamet filmini izleyecek olanların merak ettiği Büyük Kıyamet konusu nedir, Büyük Kıyamet oyuncuları kimler ve Büyük Kıyamet özeti gibi konuları inceliyoruz.

BÜYÜK KIYAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Konu : Şehir merkezi ortadan ikiye yarılmaya ve yer altından volkanlar çıkmaya başlar. Çok büyük bir tektonik olay yaşanır ve insanlar ne yapacağını bilmeden kaçmaya başlar. Bir pilot ve yanındakiler volkan olmayan bir kara parçası arar.

BÜYÜK KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU?

Orjinal adı : Global Meltdown

Yönetmen : Daniel Gilboy

Yapım Yılı : 2017 - Kanada

Oyuncular : Cameron Gordon, Leanne Khol Young, Michael Paré, Patrick J. MacEachern