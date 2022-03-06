KASTAMONU (İHA) - Büyük alim Mehmet Feyzi Efendi, kabri başında anıldı

KASTAMONU Türk İslam Aleminin alimi Mehmet Feyzi Efendi hazretlerinin ölümünün 33. yıldönümü dolayısıyla kabri başında anma programı düzenlendi.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Kastamonu Şubesi, Kastamonu Belediyesi ve Köklü Bilgi Derneğinin katkılarıyla Mehmet Feyzi Efendi'nin 33. ölüm yıldönümü dolayısıyla Gümüşlüce Kabristanlığında anma töreni düzenlendi. Anma töreni, TÜRKAV Kastamonu Başkanı Hamdi Özden'in açılış konuşması ile başladı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından Mehmet Feyzi Efendi'nin anlamlı sözlerine değinerek Mehmet Feyzi Efendi'nin ruhuna dualar edildi. Vatandaşlar program sonunda Mehmet Feyzi Efendi'nin kabri başında dua etti. Diyanet Eğitim Merkezi bahçesinde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Programa Kastamonu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, TÜRKAV Başkanı Hamdi Özden ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında konuşan TÜRKAV Başkanı Hamdi Özden, "Mehmet Feyzi Efendi'yi seven kıymeti gönül dostlarımız büyük milletler büyük insanlar yetiştirirler. O büyük insanlar da milletlerine yol gösterirler, yön verirler ve örnek olurlar. Toplumlarının değer verdiği o kişiler mensubu olduğu milletinin değer yargılarını benimseyen, yaşayan ve onlara katkıda bulunan kimselerdir. O insanlar inandıkları kutlu dava için her türlü zorluklara rağmen istikametten sapmadan milletlerinin sosyal problemlerine çözüm bulurlar ve gelecek nesiller için fikir üretirler. Şanlı Türk Milleti'nin yetiştirdiği o büyük insanlardan biri de kitabı ve kainatı kendine okuyabilen öncü şahsiyet, şehrimizin son dönem yetiştirdiği medar-ı iftiharı, Türk Milliyetçiliği fikir sisteminin manevi mimarı büyük mütefekkir ve alim Mehmet Feyzi Efendi'dir. Mehmet Feyzi Efendi'nin günümüzde önemi daha da iyi anlaşılan fikir ve görüşlerinin şanlı milletimiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için ortaya koyduğu reçetelerin Kastamonu'yu aşarak tüm Türk İslam Alemi'ne anlatılmasının çok önemli olduğunu düşüyoruz. Kan ve gözyaşının oluk gibi aktığı, zulüm ve haksızlığın kol gezdiği İslam Alemi ve insanlığın bulunduğu şu buhranlı günlerde Mehmet Feyzi Efendi'nin ortaya koyduğu teşhis ne kadar da isabetlidir. Mehmet Feyzi Efendi'nin 'İnsan bozulmadıkça Nizam bozulmaz ' sözü bu teşhise bir örnektir. İnsanlığın bugün ihtiyaç duyduğu Nebevi dil ile konuşan, hayat yaşayan ve inancını hakikat haline dönüştürmüş örnek alınacak şahsiyetlerden biridir. Hayatı ve fikirleri her dem taze, yeni ve yüreğimize yineleyen bir ruh üflemektedir. İslam'a yıllardır bayraktarlık yapmış Şanlı Türk Milleti'ne sadakat ve muhabbetle bağlanmış olan Mehmet Feyzi Efendi, ülkemizin sosyal ve siyasi problemlerini de teşhis ederek, 'Bir milletin parçalanması, birbiri ile uğraşması afettir, bütün bu parçalanmalar tartışmalar sebebiyledir, Kur'an'ın irşadından uzaklaşma sebebiyledir ' tespitinde 'bulunmuş, çözüm yolu olarak da ' İslam Ahlak ve Fazileti Türklük gurur ve şuuru olarak ifade ettiğimiz fikre teme olmak üzere İslamiyet ruhumuz milliyetimiz ve bedenimizdir. Beden sağlıklı olursa ruhumuz da sağlıklı olur. Ruh ile beden et ile tırnak gibidir, biri diğerinden ayrılmaz' diye buyurmuştur" dedi.