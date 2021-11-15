"Bütünleşik Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Frigya Jeoparkı Arama Toplantısı" sonuçlandı

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen "Bütünleşik Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Frigya Jeoparkı Arama Toplantısı" 13 Kasım günü Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi'nde düzenlendi. Gün boyu devam eden toplantıya Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Dr. Jale Nur Süllü, Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Tuncay Doğeroğlu'nun yanı sıra çok sayıda kamu yöneticisi, iş insanı ve akademisyen de katıldı.

Toplantının birinci bölümü Frigya Jeopark alanının geliştirilmesi ile ilgili yaratıcı stratejilerin belirlenmesini amaçlayan beyin fırtınası oturumu ile başladı. Arama Toplantısı Yöneticisi Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Nezih Orhon'un moderatörlüğünü yaptığı son derece üretken ve verimli geçen birinci oturum sonunda katılımcılar tarafından tam 413 fikir sunuldu.

Frigya Jeopark'ı için 413 fikir

Gerçekleştirilen etkinlikte Frigya Jeopark alanı ile ilgili 413 fikir arasından her katılımcı en beğendiği ve desteklediği 15 farklı fikri listeledi. Listeleme sonucunda katılımcıların alanları belirlendi ve katılımcılar küçük gruplar halinde bir araya gelerek somut 15'er fikir daha ortaya çıkardı. Etkinliğin sonunda Frigya Jeoparkı'nın geliştirilmesi için katılımcıların uzlaşı ile seçtiği 20 fikir belirlendi.

Katılımcıların uzlaşı ile belirlediği 20 fikrin açıklanacağı sonuç oturumu Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın kapanış konuşmaları ile başladı. Milletvekili Avcı ve Rektör Erdal toplantının üç il arasında oluşturulacak iş birliğine katkı sağlayacağını belirterek, topaltının düzenlenmesinde emeği geçenlere, katkı sunanlara ve katılımcılara teşekkür ettiler. Milletvekili Avcı ve Rektör Erdal'ın konuşmalarının ardından Arama Toplantısı Yöneticisi Prof. Dr. Nezih Orhon ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Semra Günay Aktaş gün boyu süren toplantı sonucunda ortaya çıkan ve hayata geçmesi için çalışmalar yürütülecek 20 fikri katılımcılar ile paylaştılar. Tüm katılımcıların uzlaşı ile belirledikleri 20 fikir şunlar oldu:

1. Jeopark alanının sınırlarının netleştirilmesi

2. Jeopark alanında ev pansiyonculuğu modelinin geliştirilmesi

3. Yürüyüş ve bisiklet rotalarının geliştirilmesi

4. Karavan ve kamping turizminin yapılması

5. Frigya doğa tarihi müzesinin ve yaz okullarının kurulması

6. Jeopark kavramının bölge insanına tanıtılması

7. Açıkhava müzelerinin oluşturulması

8. Balon turizminin yapılandırılması

9. Çok dilli web sayfasının oluşturulması

10. İnanç turizmi Roma, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet tarihi ve kültür rotalarının oluşturulması, yürüyüş ve dinlenme noktalarının oluşturulması

11. Yürüyüş ve dinlenme yollarının yapılması

12. Bölge turizm haritasının hazırlanması (QR Code)

13. Köy pansiyonculuğunun geliştirilmesi

14. Çocuklar için sembolik kazı alanları oluşturulması

15. Frigya Jeoparkı logosu, maskotları ve hediyelik eşyalarının tasarlanması

16. Yerli yabancı kanallar için belgeseller hazırlanması

17. Ekolojik miras envanterinin hazırlanması

18. Kadınlara turizm işletmeciliği eğitimin verilmesi

19. Film, bisiklet festivali ve konser gibi etkinliklerin yapılması

20. Bölgedeki yapıların restorasyon çalışmalarının yapılması ve Frigya Jeoparkı için uzun vade gelişim planının hazırlanması

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