Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
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Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi

Şafak Sezer'in "Ersin ve Büşra Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemedi. Bir daha onlarla çalışmam" sözlerine yanıt veren Büşra Pekin, "Biz telefonla konuştuk. Uzun süredir aramıyoruz, sohbet etmiyoruz diye sitem etmiş. Herhangi bir sorun yok. Ersin'in de, benim de hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmaz" dedi.

31.05.2020 00:11 | Son Güncelleme: 31.05.2020 00:32

Büşra Pekin, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Şafak Sezer'in "Ne kadar acı bir şey; Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile 'Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam. Hiçbir zaman, asla!" sözlerine yanıt veren oyuncu, "Biz telefonla konuştuk. Uzun süredir aramıyoruz, sohbet etmiyoruz diye sitem etmiş. Herhangi bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Büşra Pekin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Pekin, 'Kutsal Damacana' filminde yer verdiği Ersin Korkut ve kendisine "Bir daha onları filmimde oynatmam" diyerek sitem eden Şafak Sezer ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"HERHANGİ BİR SORUN YOK"

Konuyla ilgili konuşan Büşra Pekin, şu sözlerle Şafak Sezer ile aralarında bir sorun olmadığını dile getirdi: "Biz telefonla konuştuk. Uzun süredir aramıyoruz, sohbet etmiyoruz diye sitem etmiş. Herhangi bir sorun yok. Ersin'in de, benim de hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmaz. Kutsal Damacana filmi ikimizin de çok sevdiği, çok severek oynadığımız bir filmdi. Ne zaman konusu açılsa güzel bahsettiğimiz bir film ama hiç konusu açılmadan başarımızdan, işimizden bahsetmiyoruz."

Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi

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