Büşra Meşe Yıldırım televizyon programı devam ediyor

Ünlü sunucu Büşra Meşe Yıldırım'ın geçen yıl başladığı televizyon programı 'İyi ki Varsın' yayın hayatına bu yıl da devam ediyor.

Ünlü sunucu Büşra Meşe Yıldırım'ın geçen yıl başladığı televizyon programı 'İyi ki Varsın' yayın hayatına bu yıl da devam ediyor. Her cumartesi canlı yayınlanan programın bu haftaki konuğu Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Iraz oldu. Prof. Dr. Iraz, yayında, kanserinin nasıl tedavi edildiği, fitoterapinin kanser hastalarına faydası ve tıpta gelişen alternatif tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ünlü sunucu Büşra Meşe Yıldırım'ın geçen yıl başladığı televizyon programı 'İyi ki Varsın' yayın hayatına devam ediyor. Her cumartesi saat 11.00'de Beyaz Tv'de canlı yayınlanan programda, sağlıklı yaşamın ipuçları, hastalıklarda son tedavi seçenekleri ve hayatın her alanına dair soruların cevaplarını uzman konuklar yanıtlıyor.

Programın bu haftaki bölümüne Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Iraz konuk olarak katıldı. Kanserinin tedavi yöntemlerinin ele alındığı programda Prof. Dr. Iraz, fitoterapinin kanser hastalarına faydaları üzerine açıklamalar yaptı.

İzleyicilerden gelen sorunları da yanıtlayan Prof. Dr. Iraz, destekleyici tedavi yöntemlerini de anlattı. Prof. Dr. Iraz, erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekerek, kanser adı verilen bozulmuş ve şekil değiştirmiş hücreleri fitoterapi desteği ile tedavi edilebildiğini söyledi.

Doğru bilinen yanlışların altını çizdiklerini vatandaşları bilgilendirmek için içeriklere çok dikkat ettiğini belirten programın sunucusu Büşra Meşe Yıldırım doğru, daha çok kişiye ulaşmak için çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı