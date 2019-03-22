Büşra Develi, Bebeklik Fotoğrafıyla Paylaşım Rekoru Kırdı!

25 yaşındaki genç oyuncu Büşra Develi sosyal medya sayfasından bebeklik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü.

"ÇOK TATLI BİR BEBEKLİĞİNİZ VARMIŞ"

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Büşra Develi, bebeklik fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı. Güzel oyuncunun birçok takipçisi yorumlarıyla fotoğrafı beğendiklerinin belli etti. Develi'nin bir takipçisi fotoğrafa, "Güzel bir kadın olacağınız bebeklik fotoğrafından belliymiş." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi, "Çok tatlı bir bebekliğiniz varmış Büşra hanım." yorumunu yaptı.

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı'nın, adı Büşra Develi ile geçen aşk iddiaları ile gündeme gelmişti. İki taraftan da yalanlama gelmeyen iddialar sonrası vatandaşlar Yiğit Kirazcı'yı yakın markaja almıştı.