Busmek'ten Ebru Sergisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) geleneksel el sanatlarını yaşatıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) geleneksel el sanatlarını yaşatıyor.
Elif Aydın ve öğrencilerinin hazırladığı ebru sergisi Ördekli Kültür Merkezi'nde açıldı. Serginin açılışını hattat Ahmet Zeki Yavaş yaptı. Yavaş, "Anadolu'da yaşayan insanların bazı değerleri vardır. Mesela klasik sanatlardan hat, tezhip, ebru, minyatür, çini, kat'ı, naht, kalem işi, Edirnekari, kündekari gibi sanatlardır. Bunlara sahip olduğumuzu, uluslararası alanda sanatla ilgilenen kimseler sık sık dile getiriyorlar. Bu sanatların günümüze kadar gelmesine vesile olan başta İstanbul ve Bursa olmak üzere çeşitli illerde yaşayıp bu sanatlara gönül veren çok insan var. Onlardan birisi de Elif Aydın kardeşimizdir" dedi.
Hattat Ahmet Zeki Yavaş sergideki eserleri tek tek inceledikten sonra, "klasik sanatlarımız" konulu bir seminer verdi.
sergi 17 Kasım 2017 tarihine kadar gezilebilecek. Elif Aydın, Ayşe Sağlam, Cansu Karaman, Didem Çiftçi, Nefise Meriç, Necmiye Çiçek, Şükriye Güleç, Şeydanur Gökçe, Sevim Atay, Piraye Korkmaz ve Özcan Topaloğlu'nun eserleri sanatseverlerden tam not aldı. - BURSA