BUSKİ Bursa SU KESİNTİSİ! 25 Ağustos Bursa su kesintisi hangi mahallede? Bursa su kesintisi ne zaman bitecek?

"Bursa su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusu, sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Vatandaşlar, 25 Ağustos Bursa su kesintisi detaylarını öğrenmek için BUSKİ tarafından yapılan duyuruları takip ediyor. "25 Ağustos Bursa su kesintisi hangi mahalleleri kapsıyor?" sorusunun yanıtı netleşti. Sadece Hasanağa Mahallesi'nde değil, çevresindeki bazı bölgelerde de basınç düşüklüğü yaşanabileceği ifade edildi. BUSKİ, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden hazırlık yapmalarını tavsiye ediyor.

BURSA SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLEDE?

25 Ağustos Bursa su kesintisi kapsamında Nilüfer ilçesinde yürütülen içmesuyu altyapı çalışmaları nedeniyle su dağıtımında geçici aksaklıklar yaşanıyor. BUSKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, kesinti sabah saat 09.00'da başlayıp akşam saat 18.00'e kadar sürebiliyor. Bu süre zarfında suların tamamen kesik olması ya da basıncın çok düşük olması mümkün.

BUSKİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELERİ SORGULA (LİNK)

BURSA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

25 Ağustos Bursa su kesintisi duyuruları BUSKİ tarafından yayımlandı. Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde farklı mahallelerde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar, "Bugün Bursa'da su kesintisi var mı?" ve "Sular ne zaman gelecek?" sorularına yanıt ararken, Bursa su kesintisi detayları mahalle mahalle belli oldu.

Nilüfer İlçesi Su Kesintisi Bilgileri

1. Hasanağa Mahallesi

Kesinti Tarihi: 22 Ağustos – 25 Ağustos 2025

Saat Aralığı: 09:00 – 18:00

Açıklama: Mevcut içme suyu hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle Hasanağa Mahallesi ve civarında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

2. Odunluk Mahallesi

Kesinti Tarihi: 25 Ağustos 2025

Saat Aralığı: 13:45 – 15:45

Açıklama: C4B01 Alt Bölgesi ve çevresinde arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar erken tamamlanırsa sular bildirilen süreden önce verilebilir.

Osmangazi İlçesi Su Kesintisi Bilgileri

1. Namık Kemal Mahallesi (Bahçe Sokak)

Kesinti Tarihi: 25 Ağustos 2025

Saat Aralığı: 16:15 – 17:15

Açıklama: Bahçe Sokak ve civarında arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşların kontrollü su kullanması önerilir.

2. Dürdane Mahallesi (Köy Yolu Caddesi)

Kesinti Tarihi: 25 Ağustos 2025

Saat Aralığı: 12:10 – 15:10

Açıklama: Arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Erken tamamlanma durumunda su daha önce verilebilir.

3. Alemdar Mahallesi (Soylu Sokak ve çevresi)

Kesinti Tarihi: 25 Ağustos 2025

Saat Aralığı: 16:00 – 18:00

Açıklama: Arıza nedeniyle planlı su kesintisi yapılacaktır. Sular, belirtilen saatten önce verilebilir.

4. Namık Kemal Mahallesi (ikinci kesinti)

Kesinti Tarihi: 25 Ağustos 2025

Saat Aralığı: 15:30 – 17:00

Açıklama: Mahalledeki ikinci kesinti Bahçe Sokak ve çevresini etkileyecektir. Aynı uyarılar geçerlidir.

BURSA SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ