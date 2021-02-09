Buse Varol normal mi doğum yaptı? Buse Varol ne zaman doğum yaptı? Alişan'ın eşi Buse Varol sağlık durumu nedir?
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Buse Varol normal mi doğum yaptı? Buse Varol ne zaman doğum yaptı? Alişan'ın eşi Buse Varol sağlık durumu nedir?

09.02.2021 10:28 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:33
Buse Varol normal mi doğum yaptı? Buse Varol ne zaman doğum yaptı? Alişan'ın eşi Buse Varol sağlık durumu nedir?

2018 yılında sarkıcı Alişan ile evlenen Buse Varol normal mi doğum yaptı? Buse Varol ne zaman doğum yaptı? Alişan'ın eşi Buse Varol sağlık durumu nedir? Alişan ve Buse Varol'un çocuğunun ismi nedir?

2018 yılında sarkıcı Alişan ile evlenen Buse Varol normal mi doğum yaptı? Buse Varol ne zaman doğum yaptı? Alişan'ın eşi Buse Varol sağlık durumu nedir? Alişan ve Buse Varol'un çocuğunun ismi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BUSE VAROL NORMAL Mİ DOĞUM YAPTI?

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba oldu.

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, kızlarına "Eliz" adını verdi.

Eliz bebek, 52 cm ve 3.755 gram olarak dünyaya geldi.

Özel bir hastanede doğum yapan Varol ile kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Buse Varol normal mi doğum yaptı? Buse Varol ne zaman doğum yaptı? Alişan'ın eşi Buse Varol sağlık durumu nedir?

BUSE VAROL NE ZAMAN DOĞUM YAPTI?

Alişan güzel haberi "Geldi babasının aşkı, çok şükür" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu. Cumartesi günü sağlıklı şekilde doğum yapan Buse Varol- Alişan çifti kızlarına ne isim verdi?

BUSE VAROL'UN ÇOCUĞUNUN İSMİ NE?

Birlikteliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandıran Alişan-Buse Varol çifti, dün ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Çiçeği burnunda anne Varol, kızının fotoğrafını ilk kez, "Minnak bir Eliz" notuyla paylaştı. Paylaşım sonrası tebrik mesajları yağdı.

ALİŞAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI!

Buse Varol normal mi doğum yaptı? Buse Varol ne zaman doğum yaptı? Alişan'ın eşi Buse Varol sağlık durumu nedir?

Kızı ve eşi ile birlikte fotoğraf çekilen ilk karesini de yayınlayan Alişan, fotoğrafın altına şu sözleri yazdı:

"Her evlat başka bir sayfa,başka bir sevgi,başka bir yolculuk..Allah'ıma şükürler olsun ki,bana bu mutluluğu ikinci kez yaşamayı nasip etti..Arayan ve iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederiz..Biz şimdi izninizle kızımla Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemek üzere aranızdan bir müddet ayrılıyoruz:)) Kızımın ilk derbisi:)) "

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