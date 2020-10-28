Buse Varol, 1,5 yaşındaki oğluna İstiklal Marşı'nı okutarak Şevval Şahin'e gönderme yaptı
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Buse Varol, 1,5 yaşındaki oğluna İstiklal Marşı'nı okutarak Şevval Şahin'e gönderme yaptı

28.10.2020 13:39 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:06

Türkücü Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, 1,5 yaşındaki oğlu Burak'ın İstiklal Marşı okuduğu anları paylaştı. Varol'un paylaşımı katıldığı programda İstiklal Marşı'nı okumayan Şevval Şahin'i getirdi.

2018 senesinde Alişan ile nikah masasına oturan Buse Varol, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Varol, katıldığı programda İstiklal Marşı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile alakalı sorulara cevap vermek istemeyen Şevval Şahin'e gönderme yaptı.

1 buçuk yaşındaki oğlu Burak'a İstiklal Marşı'nı okutmaya çalışan Buse Varol'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ŞEVVAL ŞAHİN OLAYI NEDİR?

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti. Programda İstiklal Marşı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkındaki soruları cevapsız bırakan Şahin'e destek mesajlarının yanı sıra tepkiler de gelmeye başlamıştı.

Buse Varol, 1,5 yaşındaki oğluna İstiklal Marşı'nı okutarak Şevval Şahin'e gönderme yaptı
Buse Varol, 1,5 yaşındaki oğluna İstiklal Marşı'nı okutarak Şevval Şahin'e gönderme yaptı

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