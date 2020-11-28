Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı
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Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı

28.11.2020 19:06 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:11
Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı

"Abartıldığı kadar bir şey yok" demişti... Buse İskenderoğlu da koronavirüse yakalandı

PANDEMİ sürecinde yalı partilerine katıldığı haberleriyle sık sık gündeme gelen Buse İskenderoğlu, sonunda koronavirüse yakalandı. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, O partilere katılan kişilerde koronavirüs çıkınca "Abartıldığı kadar bir şey yok" diyen ve bu açıklaması nedeniyle de eleştirilen ünlü mankenin CovId-19 testi pozitif çıktı. İskenderoğlu'nun test sonucunun ardından, "Cumartesi Sürprizi" ve "Pazar Sürprizi" programlarının sunucusuz çekilmesi kararı alındı.

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Kaynak: Snob Magazin

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