Buse İskenderoğlu kimdir? Buse İskenderoğlu hayatı ve biyografisi! Buse İskenderoğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Buse İskenderoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Buse İskenderoğlu hakkında merak edilenler. Buse İskenderoğlu hayatı ve biyografisi. Buse İskenderoğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çekenmerak konusu oldu. İşte Buse İskenderoğlu hakkında merak edilen Buse İskenderoğlu kimdir, Buse İskenderoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BUSE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

1997 yılında Yalova'da dünyayagelen Buse İskenderoğlu henüz 2 yaşında 1999 depremine yakalandı, evleri yıkıldığı için ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındı.

Buse İskenderoğluAnne ve babası henüz o küçük yaşlarındayken ayrıldı. Annesi ikinci bir evlilik gerçekleştirdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Reklamcılık bölümünde eğitimine devam eden İskenderoğlu, modellik yapıyor. Buse İskenderoğlu1.81 cm boyundadır ve 2016 yılında Antalya Serik ilçesinde gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasıda birincilik elde etti.

Buse İskenderoğluTürkiye'yi Dünya Güzellik yarışması MİSS WORLD'de temsil etmeye hak kazandı. Genç model, bir süre Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikteliği ile gündeme gelmişti.