Burun Estetiğinde 'Karma Rinoplasti' Dönemi

ESTETİK burun operasyonlarında kullanılan yöntemler ve karma rinoplasti konusunda bilgi veren Estetik ve Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Akkuş, "Estetik burun ameliyatlarında 'karma rinoplasti' tekniği ile daha doğal sonuçlar alınabilir" dedi.



Akkuş, rinoplasti operasyonları ile burundaki doku eksikleri ve cilt inceliğini gidermek amacıyla yağ veya dolgu enjeksiyonundan da yararlanılması işlemi olan karma (kompozit) burun estetiği hakkında, "Kapalı rinoplastide iki ana yöntem var. Birincisi daha klasik olan çoğu kapalı rinoplasti yapan cerrah tarafından kullanılan uygulama. Bu yöntemde burun deliklerinden girilerek ameliyat yapılıyor ancak burun ucu kıkırdakları dışarı doğurtulmuyor. Bu nedenle bu bölgelere müdahale etmek zorlaşıyor. Burun kemerine müdahale edilebiliyor ancak burun ucundaki şekil bozukluklarının düzeltilmesi de bu yöntemle zor" diye konuştu.



Karma rinoplastinin ise daha zor olduğu için daha az kullanılan bir yöntem olduğundan bahseden Akkuş, bu işlemde de yine burun delikleri içinden girildiğini, burada farklı olarak burun ucu kıkırdaklarının özel bir teknikle dışarı doğurtulduğunu belirtti. Dışarıda şekil verildiğini vurgulayan Akkuş, küçültülebilir, kaldırılabilir ve tekrar yerine konulabileceğinin de altını çizdi.



Böylelikle tüm bölgelerin gözle görülmüş olduğuna dikkat çeken Akkuş, burun ucunun açılmadığı için burnu yukarı taşıyan bağların zarar görmediğini ve burun ucu düşmesinin hemen hemen hiçbir zaman görülmediğini belirtti. Akkuş, "Açık teknikteki manevralar burun anatomik yapıları bozulmadan kapalı teknikle yapılmış olur. O nedenle ismi de karma rinoplastidir. Burun ucu kıkırdakları görülmeden yapılan ameliyatın, kontrol edilmesi çok zordur. Bu nedenle karma rinoplastide doğurtma tekniğinde, tüm bölgeler gözle görülerek yapılır" dedi.



HANGİ TEKNİKLE BURUN ESTETİĞİ YAPILMALI?



Hangi tekniğin tercih edilmesi konusunda bilgi veren Op. Dr. Ali Murat Akkuş şöyle devam etti:



"Genelde, plastik cerrahların daha hakim olduğu bir teknik vardır ve iyi bir sonuç için doğru olan cerrahın hakim olduğu tekniği kullanmasıdır. Ben genellikle karma rinoplasti dediğimiz kapalı teknikle burun ucunun doğurtulması esasına dayanan yöntemi kullanıyorum. Buradaki en önemli fark ve en temel unsur burnu yukarı taşıyan normalde olan bağlar açık rinoplastide kesilmek zorundadır ve zarar görürler. Bu nedenle burnu yukarı kaldırmak için başka manevralara ihtiyaç duyulur. Karma rinoplastide ise burnu yukarı kaldıran en önemli yapı olan bu bağ korunur ve aynı zamanda burun ucu kıkırdaklarına dışarı doğurma yöntemi ile müdahale edilebildiğinden çok daha doğal burun uçları yapılabilir. Burun estetiği ameliyatından sonra burun ucu dokunulduğunda yumuşak ve hareketli olmalıdır. Burun üzerine ışık vurduğunda doğal burun ışık ve gölgeleri oluşmalıdır. Burun ucunda uyuşukluk olmamalıdır. Ameliyattan sonra burnunu rahat silebilmeli, sıkabilmeli ve burun ucuna dokunabilmelidir. Etrafındaki insanların burun ameliyatı olduğunu anlayacağı bir iz oluşmamalıdır. İyi bir kapalı rinoplastide burun ucu ödemi minimaldir. Burnun nihai şekline dönmesi aylarca değil daha kısa sürede olur. İyileşme süreci kısalmış olur"



- İstanbul