Burun akıntısı nasıl geçer? Gripte burun akıntısı nasıl geçer?

Soğuk kış aylarında bizi huzursuz ve mutsuz eden durumlardan biridir. Hasta olmak! Hiç anlamadan bir anda şifayı kapmış oluyoruz.Burun akıntısı, çocuklarda, bebeklerde ve yetişkin bireylerde çeşitli sebeplerden ortaya çıkmaktadır. Burun akıntısı nasıl geçer? Bebeklerde burun akıntısı nasıl geçer? Burun akıntısı bir günde nasıl geçer? Gripte burun akıntısı nasıl geçer? Su gibi burun akıntısı nasıl geçer? Alerjik burun akıntısı nasıl geçer?

BURUN AKINTISI NASIL GEÇER?

Burun akıntısına, alerji, grip, soğuk algınlığı ve yabancı cisim kaçması neden olabilir. Burun boşlaması şeklinde olan burun akıntısı, akışkan yapıda olup berrak sıvıdır. Bazen de yoğun bir mukus ya da daha az kıvamda olabilir.Doğal ve bitkisel yöntemlerle başvurarak burun akıntısı kesmek mümkündür. Bununla birlikte bir hekime de başvurmalısınız. Burun akıntısı nasıl geçer? Bebeklerde burun akıntısı nasıl geçer? Burun akıntısı bir günde nasıl geçer? Gripte burun akıntısı nasıl geçer? Su gibi burun akıntısı nasıl geçer? Alerjik burun akıntısı nasıl geçer? Burun akıntısı nasıl geçer sorunun cevabı haberimizin detaylardadır…

Burun akıntısı nasıl geçer, her insanın başına gelen ve son derece hoş olmayan bir hastalık belirtisidir. Hem hastalık belirtisi hem de rahatsızlığın bizzat kendisi olmaktadır. Bununla birlikte farklı yöntemler üzerinden bu problemin üstesinden gelmek mümkündür.

-Her tür alerjiden sebeb burun akıntısı problemi insanlarda ortaya çıkabilir. Toz, güneş ve polen bunun en bilinen örnekleridir.

-En çok rastlanan sebep ise soğuk algınlığına yakalanmaktır.

-Bununla beraber, havadaki birtakım virüsleri de maruz kalabiliyoruz.

- Ayrıca bunlarla beraber mevsim geçişleri, gebelik dönem, burun kemiğinde ortaya çıkan birtakım sorunlarda buna sebep olur.

Burun akıntısını geçiren bazı alternatif yöntemler vardır.

Bunlar: Sarımsak tüketerek akıntıya iyi gelen yöntemlerden biridir. Ayrıca sarımsağın doğal antibiyotik olduğu bilinmektedir. Sarımsağı özellikle çiğ bir şekilde tüketerek/yemek kısa süre içinde burun akıntısından kurtulabilirsiniz. Bu sayede akıntı bitmiş olur. Bazı farklı yöntemlerle tüketim yolu da vardır. Sarımsakları bir bardak veya kaseye suyun içine koyun. Toplamda üç diş olması yeterlidir. Ardından bunu kaynatmalısınız. Karışımın dikkatli bir biçimde süzün ve sonra biraz soğumasını bekleyin. İçine bir miktar bal ekleyebilirsiniz, bu sayede daha rahat tüketmiş olursunuz. Ardından ılık bir şekilde afiyetle tüketebilirsiniz. Burun akıntısına iyi gelen yöntemler için kullanılan bir diğer doğal besin/ürün ise zencefildir. İnsan sağlığı ve insan bedenine iyi gel bu doğan ürün tam anlamıyla bir mucize bir bitkidir. Bu bitkiyi isteğe bağlı çiğ yada toz halinde yemek mümkündür. Fakat öncesinde belli miktarda bir tuzu veya karabiberi üstüne serpmek gerekiyor. Bununla beraber, farklı alternatif şekilde de tüketmek mümkün olabiliyor. İsteğe bağlı çay olarak demlemek ve içmektir. Bir hekime başvurmanızı da önermekteyiz.

BEBEKLERDE BURUN AKINTISI NASIL GEÇER?

Bebeklerin burun akıntısına iyi gelen bazı yöntemler vardır. Bebeklerin rahat bir uyku uyumaları gerekmektedir. Buna en iyi gelecek yöntem ise, uyumadan önce ılık bir banyo yaptırılması faydalı olacaktır. Bebeklerde, burun akıntısına iyi gelecek bir diğer alternatif yöntem ise soğuk buhar makinalarından faydalanabilirsiniz. Burun akıntısında önemle dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, bulunduğu kapalı ortamın veya odanın sık sık havalandırılması gerekir. Burun akıntısı olan bebeklerin, başlarının biraz kaldırılması da bebeklerin daha rahat ve iyi nefes almalarına yardımcı olacaktır. Son olarak, bebeğin burnunun düzenli olarak temizlenmesi burun akıntısını azaltmaktadır. Bebeklerin burun akıntısını gidermek için, kullanılan farklı birçok organik/doğal yöntem bulunmaktadır. Fakat bu alternatif yöntemler uygulanmadan önce bir hakime danışılması bebek için daha uygun olması gerekmektedir. Bebeklerin burun akıntısını gidermek için bir başka doğal yöntemler şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır.

Bunlar: Burun akıntısında kullanılacak alternatif yöntemlerden bir zerdeçal olmaktadır. Bunun için ise bir bardak sütün içerisine bir çay kaşığı zerdeçalın konulması yeterli olmaktadır. Zerdeçalın kullanılabileceği bir diğer yöntemlerden biri ise dumanın veya buharının solunması olmaktadır. Bununla beraber, zerdeçalın ve keten tohumunun aynı anda öğütülmesi ve daha sonrasında ocakta kavrulması gerekmektedir. Bebeklerde burun akıntısına iyi gelen yöntemlerden birisi de zencefil olmaktadır. Bununla beraber, zencefil çayından yararlanabilmektedir. Zencefilin bir diğer kullanım amacı ise tuzlanarak çiğ olarak tüketilmesi/yemesi olmaktadır.Bir başka doğal yöntemlerden başkası ise ılıklaştırılmış hardal yağı olmaktadır. Bunun için günde iki defa burun deliklerine damlatılmasında fayda var. Bu sayede bebekler burun akıntısından kurtulmuş oluyor. Sarımsak da burun akıntısı için kullanılan bir başka yöntemlerden birisi olacaktır. Bunun için üç diş sarımsağın bir bardak su veya bir kase içerisine su ile kaynatılması ve ardından tüketilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, Okaliptüs yağının burun deliklerine damlatılması halinde burun akıntısına iyi gelen bir başka yoldur. Bir bardak suyun içerisine bir çay kaşığı bal yardımıyla tüketilmesi/içilmesi de burun akıntısına iyi gelen yöntemler arasında yer almaktadır. Bu karışımın günde iki defa uygulanması önerilmektedir.

BURUN AKINTISI BİR GÜNDE NASIL GEÇER

Burun akıntısı bir günde nasıl geçer, burun akıntısı bir günde geçmesi için çok fazla ek takviye almanız gerekmektedir. Bununla beraber gün boyu dinlenmeniz önerilmektedir. Fakat burun akıntısı maalesef bir günde geçecek bir rahatsızlık olmamakla beraber ek takviyeler ve yeme düzenine dikkat edilmesi takdirde en kısa süre içerisinde atlatacağınız bir rahatsızlıktır. Bununla beraber, alternatif başka yöntemlere başvurabilirsiniz. Bunlar: Bol sıvı tüketmek olacaktır. Çünkü bol sıvı tüketildiği durumda burun dokularının nemli kalmasına yardımcı olmaktadır. Bu sayede de tıkanıklığı gevşemesinde yardımcı olur. Bazı çaylar burun akıntısına iyi gelmektedir. Normal siyah veya kırmızı çaylar yerine kafeinsiz papatya, zencefil veya nane çayları da içebilirsiniz. Bu organik/doğalbitkiler burundaki tıkanıklığı hafifletilecek ve rahatlamanıza fayda sağlayacaktır. Sıcak içecekler soğuk içeceklerden daha etkilidir. Ayrıca,hava yollarının açılmasına ve tıkanıklığın giderilmesine yardımcı olabilecek olan şeylerin başında ısı ve buhardır. Burun içini nemli tutarak ve bu yöntemleri sık sık uygulayarak bir günde veya daha az bir süre içerisinde bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz.

GRİPTE BURUN AKINTISI NASIL GEÇER

Gripte burun akıntısına iyi gelebilecek bazı alternatif yöntemler vardır. Bunlardan biri,sıcak duş almaktır. Sıcak bir duşun buharını solumak ve bu sayede burun deliklerinin nemli kalması sonucunda burun tıkanıklığını önlemeye yardımcı olabilir. Duş aldıktan kısa bir süre sonra burun sümkürülmelidir. Başka bir yöntem ise, uçucu yağlar kullanmak olacaktır. Okaliptüs, nane, çay ağacı (melaleuca) ve kekik yağları dekonjestan özelliklere sahip birer doğal üründür. Bunları doğrudan soluyarak veya banyo sırasında kullanılmasında fayda vardır. Nemlendirici kullanmak, bulunulan ortama da nemli olduğu için burun akıntısına iyi gelmektedir. Burun kanallarının nemli ortamı sevmektedir. Bir başka yöntem, zencefil tüketmek olacaktır. Zencefil, öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığını ve birçok hastalık belirtisini gidermeye yardımcı olabilecek antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri vardır. Bir başka yöntem ise, yüze ılık ıslak veya nemli bez sürmektir. Bu yöntemi gün içerisinde birkaç defa yaparak kuru havadan arınmış olursunuz hem de tahriş olabilecek sinüsleri rahatlatmaya ve nemlendirmiş olursunuz. İnsanların, burnun etrafındaki cilt çok hassastır ve tahrişe fazla eğilimli olmaktadır. Bu sebeple yumuşak ve yumuşak kumaşlar seçmekte fayda var. Bilinen alerjen ürünlerden mümkün olduğunca kaçınılması veya kullanılmamasıgerekmektedir. Gripte burun akıntısı şikayeti olan bireylerin, evlerinde kalması ve bol bol dinlenmesi önerilmektedir. Uyku sırasında yatağın baş kısmı hafif şekilde yükseltilmesi önerilmektedir.

SU GİBİ BURUN AKINTISI NASIL GEÇER

Su gibi burun akıntısı nasıl geçer, toz veya evcil hayvan kılı ve polenler, burun akıntısının en başında ve en yaygın nedenlerinden biridir. Bunlara maruz kalmamak için ve bunlardan kaçınmak için evin düzenli olarak süpürülmesi, tozların alınması ve evi temiz tutmak gerekmektedir. Bununla birlikte, sigara kullanılmamalı ve sigara içilen ortamdan kesinlikle hemenuzaklaşmasını önermektedir. Bir anda ısı değişimlerine karşı dikkatli olmakta fayda vardır. Gün içinde bol miktarda su tüketilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.

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