Meb tarafından yapılan açıklamaya göre, bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 Salı günü (bugün) açıklanacak. "2021 İOKBS sonuçları – Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soruları gündemde yerini almakta. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı 2021? İOKBS ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

Bursluluk sınavı sonuçları MEB tarafından adayların erişimine açılacak. 2021 İOKBS sonuçları 28 Eylül 2021 Salı günü ilan edilecek.

İOKBS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, 2021 Bursluluk Sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bakanlık, İOKBS sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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