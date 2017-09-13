Bursasporlu Stancu Golcü Kimliğine Kavuştu

BURSASPOR'da geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hayal kırıklığı yaratan Bogdan Stancu, bu sene golcü kimliğini hatırladı.



Yeşil beyazlı ekip ile Akhisarspor'a karşı ilk golünü atan Rumen forvet, 377 gün aradan sonra rakip ağları havalandırdı. Bursaspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer ettiği forvet oyuncusu Bogdan Stancu, bu sezon adeta kendini buldu. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 13 maçta yeşil beyazlı formayı terleten Rumen golcü sadece bir asist kaydetmişti. Bu süreçte 10 maçta sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 4 Süper Lig maçında da forma giydi.



İLK GOLÜNÜ ATTI



Teknik direktör Paul Le Guen'in güvenini alarak bu sezona başlayan Bogdan Stancu, hücumda gösterdiği performansla öne çıktı. Süper Lig'in 3'üncü haftasındaki Beşiktaş deplasmanında Dzon Delarge'ın attığı golün hazırlayıcısı olan Rumen futbolcu, son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor ağlarını havalandırdı. Yeşil beyazlı ekibin 3-0 kazandığı maçın son golünü kaydeden Stancu, böylelikle Bursaspor ile ilk kez rakip fileleri sarstı.



Öte yandan bu golle Stancu, 377 günlük aranın ardından gol orucunu bozdu. Rumen forvet oyuncusu, daha önce Gençlerbirliği ile geçen sezonun ikinci haftasında Osmanlıspor fileleri havalandırmıştı. - Bursa