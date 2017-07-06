Bursaspor Eksik Çalıştı
Bursaspor, sağlık kontrolleri, sakatları derken bugün yapılan tek çalışmayı 12 futbolcu ve dört kaleciyle tamamladı.
Bursaspor, sağlık kontrolleri, sakatları derken bugün yapılan tek çalışmayı 12 futbolcu ve dört kaleciyle tamamladı.
Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde yapılan tek antrenman ile sürdürdü. Furkan Soyalp, Mert Örnek, Kubilay Kanatsızkuş, Sinan Bakış, Tomas Necid, Sercan Yıldırım, Boban Joviç, Ozan Can Kükçü vePascal sağlık kontrolüne gidince anrtemena çıkacak oyuncu sayısı bir anda 16'ya düştü.
Yeşil beyazlılarda, Furkan Özçal, Emre Taşdemir ve Ertuğrul Ersoy fizyoterapist eşliğinde özel antrenman yaparken, Bilal Kısa, İbrahim Serdar Aldın ve Furkan Emre Ünver'in tedavileri ise sağlık merkezimnde devam edildi.
Yeşil beyazlı futbolcular kondisyoner Giovanni yönetiminde yaptıkları istasyon çalışmasının ardından, 4'erli üç guruba ayrılarak kontrol pas, ardından da antrenmanı 4 minyatür kaleye yapılan maçla noktaladı.
STANCU, HARUN, TİTİ VE EKONGO YARIN GELİYOR
Bursaspor'un milli oyuncularından Bogdan Stancu, Harun Tekin ile yeni transferler Titi ile Ekongo yarın Bursa'ya gelecek. Harun ve Stancu'nun çalışmada yer alması bekleniyor. Bu arada Bursaspor, yarın sabah ve akşam üzeri yapılacak iki çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.