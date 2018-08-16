Bursaspor, Doumbia Transferinde Sona Geldi

Bursaspor, Sporting Lizbon forması giyen Seydou Doumbia transferinde sona geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu 31 yaşındaki golcü oyuncu Doumbia transferinde mutlu sona çok yakın. Bursasporlu idarecilerden alınan bilgiye göre, gün içerisinde Portekiz ekibi ve oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği, transferin yarın netlik kazacağı bildirildi. Yeşil-beyazlılar, deneyimli oyuncuya yıllık 1,5 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

(Mesut Alan/İHA)